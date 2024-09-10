Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву пройдет 13 сентября

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации ООН Дмитрий Полянский заявил, что 13 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму, запрошенное Россией.
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