Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков провёл публичные слушания, посвящённые проекту бюджета на 2027 год и плановому периоду 2028–2029 годов.
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