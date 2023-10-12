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Царьград

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В Суздале будут судить обвиняемого в похищениях икон

В Суздале будут судить обвиняемого в похищениях икон

На его счету 32 эпизода.В Суздале будут судить похитителя икон. С октября 2020 по июль 2023 года житель Владимира «отрабатывал» дома и хозпостройки в деревнях и сёлах Суздальского, Собинского и Кольчугинского районов.

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