В Суздале будут судить обвиняемого в похищениях икон

На его счету 32 эпизода.В Суздале будут судить похитителя икон. С октября 2020 по июль 2023 года житель Владимира «отрабатывал» дома и хозпостройки в деревнях и сёлах Суздальского, Собинского и Кольчугинского районов.
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