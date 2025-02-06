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Царьград

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Екатеринбург скрылся в тумане. В городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Екатеринбург скрылся в тумане. В городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Туманы по утрам будут накрывать город до конца неделиПлотный туман скрыл Екатеринбург утром 6 февраля.

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