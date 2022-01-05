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Экс-тренер "Локомотива" Николич возглавит "Краснодар"

Экс-тренер "Локомотива" Николич возглавит "Краснодар"

Бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич возглавит "Краснодар", передает "Матч ТВ". Напомним, 5 января "быки" объявили о расторжении контрактов с Виктором Гончаренко и его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

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