Экс-тренер "Локомотива" Николич возглавит "Краснодар"

Бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич возглавит "Краснодар", передает "Матч ТВ". Напомним, 5 января "быки" объявили о расторжении контрактов с Виктором Гончаренко и его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.