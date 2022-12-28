Военное обозрение

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Численность американской армии в 2022 году сократилась на 20 тысяч человек

Численность американской армии в 2022 году сократилась на 20 тысяч человек

По мере того, как приближается 2023 год, все, прямо или косвенно связанные с армией США, от рекрутинговых служб до высших офицеров и Конгресса, внимательно следят за тем, сможет ли армия остановить падение численности, которое сейчас переживает.

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