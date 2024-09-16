На Митинской пройдет бесплатная краеведческая экскурсия

Библиотека № 233 приглашает всех желающих 21 сентября на экскурсию «Улицы Митино». «Мы подобрали самый лучший маршрут для неторопливого знакомства с названиями и историей митинских улиц и переулков: Ангелов переулок /начало маршрута около ТЦ «Тук-тук»/- Митинская улица — станция метро «Пятницкое шоссе» — улица Дубравная — станция метро «Митино» — Пятницкое шоссе / «Мемориал павшим защитникам Москвы», — рассказали организаторы.