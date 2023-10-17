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Велемудр. Мир тесен.

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  • Карпов Илья
    Благодарю за понимание. Сейчас это уже редкость. А ведь как в одном фильме "Доживем до понедельника", школьник написа...20 цитат Льва Тол...
  • halina
    ПРЕКРАСНАЯ ПОДБОРКА ЦИТАТ.Благодарю.20 цитат Льва Тол...
  • Antanas
    Прекрасная и позновательная статья.👍👍👍👍👍.Коловорот - симво...

20 цитат Льва Толстого, которые откроют его вам с новой стороны

20 цитат Льва Толстого, которые откроют его вам с новой стороны

Он был первым, кто отказался от авторского права, был противником государственной системы, а за отклонение религиозных авторитетов РПЦ — отлучен от церкви.

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Комментарии
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Карпов Илья
Да и что мудрого, &quot;Умереть не на своей постели, при нотариусе и враче...&quot;?
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17 час.
h
halina
ПРЕКРАСНАЯ ПОДБОРКА ЦИТАТ.Благодарю.
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11 час.
Карпов Илья
Благодарю за понимание. Сейчас это уже редкость. А ведь как в одном фильме &quot;Доживем до понедельника&quot;, школьник написал, что СЧАСТЬЕ - ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ.
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9 час.

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