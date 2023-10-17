20 цитат Льва Толстого, которые откроют его вам с новой стороны

Да и что мудрого, "Умереть не на своей постели, при нотариусе и враче..."?

Карпов Илья

Благодарю за понимание. Сейчас это уже редкость. А ведь как в одном фильме "Доживем до понедельника", школьник написал, что СЧАСТЬЕ - ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ.