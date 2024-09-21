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Лента новостей Крыма

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В Крыму указали Киеву на точку в статусе полуострова

В Крыму указали Киеву на точку в статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред.

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