В Крыму указали Киеву на точку в статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред.
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