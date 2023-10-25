В России появилась новая «духовная скрепа»: в стране заменяют Хэллоуин на «Тыквенный спас»

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Последние несколько лет отечественные управленцы крепко взялись не за развитие экономики, образования или повышение уровня жизни граждан, а за тему «духовных скреп» и традиционных ценностей.
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