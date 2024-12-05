ЮНЕСКО включила Китайский Новый год в список нематериального культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО включила праздник Весны, известный в мире как китайский Новый год, а также связанные с ним социальные практики в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает russian.
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