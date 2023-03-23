В российском городе переименовали Безбожные улицы

В Рязани депутаты приняли решение переименовать 1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Вокзальные проезды. В разговоре с агентством председатель топонимической комиссии Николай Булычев отметил, что в городе планировали переименовать улицы несколько раз.
В Рязани депутаты приняли решение переименовать 1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Вокзальные проезды. В разговоре с агентством председатель топонимической комиссии Николай Булычев отметил, что в городе планировали переименовать улицы несколько раз.
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