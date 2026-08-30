Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

'No End In Sight': Democrats Make Trump Foreign Policy A Central Issue After 6-Months Of Iran War

'No End In Sight': Democrats Make Trump Foreign Policy A Central Issue After 6-Months Of Iran War

'No End In Sight': Democrats Make Trump Foreign Policy A Central Issue After 6-Months Of Iran War Via Middle East Eye US Democrats on Friday slammed the Trump administration for dragging out the war on Iran to its six month anniversary, warning Republicans would pay the price in the upcoming midterm elections.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым