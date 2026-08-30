'No End In Sight': Democrats Make Trump Foreign Policy A Central Issue After 6-Months Of Iran War Via Middle East Eye US Democrats on Friday slammed the Trump administration for dragging out the war on Iran to its six month anniversary, warning Republicans would pay the price in the upcoming midterm elections.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым