Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спикер Палаты представителей: проект о помощи Киеву и Израилю обречен на провал

Спикер Палаты представителей: проект о помощи Киеву и Израилю обречен на провал

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что предложенный Сенатом законопроект , который предполагает выделение 118,2 миллиарда долларов на помощь Украине и Израилю, а также ужесточение пограничного контроля на американской границе, «оказался хуже», чем ожидали представители Республиканской партии.

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