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Нижегородская правда

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Нижегородке вернули 70 тысяч рублей переплаты за комуслуги по требованию Госжилинспекции

Жительнице деревни Каменки Богородского района Нижегородской области ресурсоснабжающие компании вернули 70 тысяч рублей переплаты за холодную воду и канализацию после вмешательства Государственной жилищной инспекции региона.

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