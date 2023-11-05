Нижегородке вернули 70 тысяч рублей переплаты за комуслуги по требованию Госжилинспекции

Жительнице деревни Каменки Богородского района Нижегородской области ресурсоснабжающие компании вернули 70 тысяч рублей переплаты за холодную воду и канализацию после вмешательства Государственной жилищной инспекции региона.
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