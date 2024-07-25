Появились фотографии редкого БТР-7 с башней БМ-7

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены наемники так называемого «Российского добровольческого корпуса», передвигающиеся на ранее неизвестном колесном транспортере, который называется БТР-7 с башней БМ-7 «Парус».
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