Столтенберг назвал переговоры о поставках оружия Украине самыми сложными

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что безуспешные попытки заставить союзников альянса передать Украине больше оружия до 2022 года для него были самыми сложными обсуждениями на посту.
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