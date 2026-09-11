Германия выслала более 150 сотрудников диппредставительств РФ и членов их семей

ИА Регнум Германия выслала более 150 сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, лишив сотни тысяч немецких граждан доступа к консульским услугам.
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