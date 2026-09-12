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Воронежские новости

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Воронеж отметил 440-летие: фото и главные события праздника

Воронеж отметил 440-летие: фото и главные события праздника

Улицы украсили более 950 декоративных элементов и флаговых конструкций с юбилейным логотипом. В центре организовали тематические площадки и фотозоны, а проспект Революции стал пешеходным.

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