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ВС РФ поразили склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации наемников

ВС РФ поразили склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации наемников

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань ВС РФ поразили две пусковые склады горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) C-125, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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