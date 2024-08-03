ВС РФ поразили склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации наемников

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань ВС РФ поразили две пусковые склады горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) C-125, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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