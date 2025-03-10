Санкт-Петербург 10 марта ожидает облачная погода с прояснениями

Автомобилистов призвали соблюдать осторожность из-за гололедицы В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 марта ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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