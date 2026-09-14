"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова

Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении одной из санкционных схем против России. Об этом 14 сентября сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галкин* ошивается...
- 13 граждан РФ зад...
- IV Выборы Зеленского...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым