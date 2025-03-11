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Царьград

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NGA инвестирует в ИИ: масштабная программа под руководством вице-адмирала Уитворта

NGA инвестирует в ИИ: масштабная программа под руководством вице-адмирала Уитворта

Национальное агентство геопространственной разведки США, под началом вице-адмирала Фрэнка Уитворта, готовится внедрить ИИ-технологии, создавая инфраструктуру и подразделения для ускорения обработки разведданных, с целью опередить зарубежных конкурентов.

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