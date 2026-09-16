Бизнес-климат в России: текущие оценки падают, ожидания растут

Основную поддержку индекса оказали обрабатывающие производства, строительство и торговля. Крупные предприятия оценили деловой климат несколько хуже, чем месяцем ранее, а средние, малые и микропредприятия — лучше.
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