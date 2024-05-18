В сети появилось видео, в котором Пи Дидди избивает свою бывшую девушку Кэсси Вентуру

Телеканал CNN опубликовал записи с камер видеонаблюдения из отеля InterContinental в Лос-Анджелесе, на которых видно, как рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди, избивает свою бывшую девушку, певицу Кэсси Вентуру.
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