Глава МИД Ирана назвал нерушимым партнерство с Китаем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Пекине заявил, что партнерство его страны с КНР является нерушимым, поскольку оно подкреплено культурными цивилизационными связями и основано на общих ценностях и интересах.
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