Глава МИД Ирана назвал нерушимым партнерство с Китаем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Пекине заявил, что партнерство его страны с КНР является нерушимым, поскольку оно подкреплено культурными цивилизационными связями и основано на общих ценностях и интересах.