Актуальная информация об обстановке на линии фронта 21 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников 10:27 За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 7 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры.
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