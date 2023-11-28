Пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Нижним Тагилом

https://vk.com/gibdd_66 Два человека пострадали при опрокидывании автобуса, который следовал по маршруту "аэропорт Кольцово – Нижний Тагил" в Свердловской области, сообщил пресс-секретарь регионального управления МВД Валерий Горелых.
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