Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха

Наступление ВСУ в Курской области взбудоражило информационное пространство.Наиболее обсуждаемые вопросы: почему Российская армия проспала это наступление и какова цель ВСУ в этом наступлении?Вариантов предполагаемой цели наступления ВСУ в Курской области озвучена масса: от захвата Курской АЭС с целью ядерного шантажа России до каким-то образом поддержки кандидата Демократической партии США на президентских выборах в США.