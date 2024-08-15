БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха

Курская авантюра ВСУ, вероятно это предвесник их скорого краха

Наступление ВСУ в Курской области взбудоражило информационное пространство.Наиболее обсуждаемые вопросы: почему Российская армия проспала это наступление и какова цель ВСУ в этом наступлении?Вариантов предполагаемой цели наступления ВСУ в Курской области озвучена масса: от захвата Курской АЭС с целью ядерного шантажа России до каким-то образом поддержки кандидата Демократической партии США на президентских выборах в США.

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