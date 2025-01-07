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AFP: бельгийцев призвали не есть рождественские ёлки

AFP: бельгийцев призвали не есть рождественские ёлки

Жителей Бельгии попросили не употреблять в пищу рождественские ели, пишет Agence France-Presse.С соответствующей просьбой к бельгийцам обратилось федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA).

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