ПУМБ разыгрывает подарки к 30-летию банка и Украины: депозиты и карты с 30 000 гривен и Apple Watch 6 поколения

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), ровесник независимой Украины, предлагает всем отпраздновать свое 30-летие и 30-й День Независимости ценными подарками.
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