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Курские новости

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4 899 должников по алиментам проживает в Курской области

4 899 должников по алиментам проживает в Курской области

Судебные приставы составили региональную алиментную карту и рассказали о том, сколько неплательщиков по алиментам проживает на территории областиСудебные приставы составили региональную алиментную карту и рассказали о том, сколько неплательщиков по алиментам проживает на территории области.

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