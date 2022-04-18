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Путин поздравил «Спартак» со 100-летием: «Выдающиеся достижения клуба – наша общая гордость и национальное достояние»

Владимир Путин поздравил «Спартак» со столетием. «Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

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