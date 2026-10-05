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Царьград

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БМ-Банк хочет отнять виллу Исмаилова в Черногории за 3 млн евро

БМ-Банк хочет отнять виллу Исмаилова в Черногории за 3 млн евро

БМ-Банк намерен через суд изъять виллу стоимостью три млн евро у бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории.

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