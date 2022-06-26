24 июня 2022 года или 12 июня по старому стилю исполнилось ровно 210 лет с момента, когда без объявления войны, переправившись через Неман, в пределы Российской империи вторглась «Великая армия» французского императора Наполеона Бонапарта 440 тысяч солдат и офицеров первого эшелона и ещё 170 тысяч второго, из которых французы составляли лишь половину, а остальное — […] Сообщение Настоящий европеец – это русофоб появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.