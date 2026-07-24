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Царьград

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Новороссийск и Славянский район стали лидерами рейтинга экономики

Новороссийск и Славянский район стали лидерами рейтинга экономики

Региональное министерство экономики подвело итоги работы 15 органов исполнительной власти и 44 муниципальных образований, выделив тех, кто внес наибольший вклад в деловой климат.

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