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Гороскоп на пятницу, 3 сентября: время проявить выдержку и олимпийское спокойствие

Гороскоп на пятницу, 3 сентября: время проявить выдержку и олимпийское спокойствие

На зодиакальном круге сейчас складывается много позитивных планетарных взаимодействий. Однако картину портит один существенный негативный аспект – оппозиция Марса и Нептуна, которая является главным сдерживающим фактором для важных инициатив.

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