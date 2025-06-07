Марочко: ВСУ бросают позиции у Каменки и Строевки, отступая на третью линию обороны

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции, отступив на вторую и третью линии обороны.
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