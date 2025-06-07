Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • петр костин
    Ваще молодец, правильно высказал!!!👍👍👍Увидев тела украи...
  • Вера смелых
    Это Коля из Уренгой вырос, и написал эту статейку? Ибо только коли могут о бандитах и садистах написать " павшие бойц...Увидев тела украи...
  • В С
    И где ссписки ?Опубликованы спис...

Марочко: ВСУ бросают позиции у Каменки и Строевки, отступая на третью линию обороны

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции, отступив на вторую и третью линии обороны.

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