В Архангельске подвели итоги года в адаптивном спорте

В Правительстве области прошла встреча спортивного руководство региона с тренерами, спортсменами и родителями спортсменов адаптивного спорта, победителями и призёрами Летних и зимних игр паралимпийцев «Мы вместе.
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