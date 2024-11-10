В сети появился новый дипфейк с губернатором Курской области

В интернете набирает просмотры новый дипфейк с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. В смонтированной видео-поделке глава региона якобы рассказывает о корейских дезертирах и просит жителей при встрече с ними не сопротивляться.
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