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Курские новости

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В сети появился новый дипфейк с губернатором Курской области

В сети появился новый дипфейк с губернатором Курской области

В интернете набирает просмотры новый дипфейк с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. В смонтированной видео-поделке глава региона якобы рассказывает о корейских дезертирах и просит жителей при встрече с ними не сопротивляться.

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