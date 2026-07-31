В Карагандинской области модернизируют 14 вокзалов: что уже открыто

В Карагандинской области продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. В рамках программы АО «Қазақстан темір жолы» обновляют 14 вокзалов и пассажирских платформ, чтобы повысить качество обслуживания, безопасность и доступность для пассажиров, передает inKaragandy.