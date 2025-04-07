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Царьград

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С 8 апреля 2025 года в России действуют новые правила поверки счётчиков воды: что изменилось

С 8 апреля 2025 года в России действуют новые правила поверки счётчиков воды: что изменилось

Межповерочный интервал составляет всё также шесть лет.С 2025 года жителям России стало проще и удобнее поверять счётчики воды.

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