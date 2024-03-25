"Не было, и точка": Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины

Захарова о заявлении госдепа: "Не было, и точка" — новая форма доказательства.Никакого участия Киева в теракте в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске не было, - и точка, о чем уже заявляли официальные представители украинской стороны.
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