Боксер Денис Бойцов незадолго до смерти перенес операцию на почках. Об этом 17 октября рассказал брат покойного спортсмена Максим Бойцов.
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