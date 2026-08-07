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Ланс Стролл о поуле и упущенной победе в 2020-м: «Единственный шанс в карьере, возможно. Отвлекся на кругового и сломал пластину на поребрике – тяжело было это принять»

Пилот « Астон Мартин » Ланс Стролл поделился воспоминаниями о том, как завоевал свою единственную поул-позицию к Гран-при Турции 2020 года.

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