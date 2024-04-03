Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в шоу американского журналиста Такера Карлсона, что, по её словам, американское Центральное разведывательное управление принимает участие в процессе управления конфликтом между Киевом и Москвой на Украине.
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