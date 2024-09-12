ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при освобождении села Мемрик

Министерство обороны России 12 сентября опубликовало кадры уничтожения танка М1 Abrams производства США при освобождении населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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