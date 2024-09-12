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  • Eduard
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ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при освобождении села Мемрик

ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при освобождении села Мемрик

Министерство обороны России 12 сентября опубликовало кадры уничтожения танка М1 Abrams производства США при освобождении населенного пункта Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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