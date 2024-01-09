Без операций не обошлось: эксперт раскрыл тайну внешности Кристины Орбакайте

Пластический хирург Блинова рассказала, какие операции делали Кристине Орбакайте.Что случилось с лицом Кристины Орбакайте и какие пластические операции делала певица, рассказала пластический хирург Виктория Блинова.
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