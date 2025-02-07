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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешалс...

В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешалс...

В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешался» ИИПриложение «Google Фото» начнёт использовать цифровые водяные знаки SynthID для фотографий, отредактированных с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

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