В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешалс...

В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешался» ИИПриложение «Google Фото» начнёт использовать цифровые водяные знаки SynthID для фотографий, отредактированных с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ).