В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешалс...

В «Google Фото» появятся водяные знаки SynthID для изображений, в которые «вмешался» ИИПриложение «Google Фото» начнёт использовать цифровые водяные знаки SynthID для фотографий, отредактированных с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ).
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