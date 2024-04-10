Полпред президента Якушев не видит необходимость объявлять ЧС федерального масштаба из-за паводка на Урале

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что не считает необходимым повышать уровень ЧС с регионального до федерального из-за паводка в Курганской и Тюменской областях.
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